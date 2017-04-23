В Челябинской области зафиксировано осложнение пожарной обстановки
За минувшие сутки огнем пройдено более 400 гектаров, главным образом, на землях сельхозназначения.
За минувшие сутки огнем пройдено более 400 гектаров, главным образом, на землях сельхозназначения.
Рослесхоз сообщает об осложнении пожарной обстановки в Челябинской области — за минувшие сутки, 22 апреля, системой космического мониторинга на территории региона зарегистрировано более 30 «горячих» точек, идентифицированных региональной диспетчерской службой лесного хозяйства как «действующие на землях сельхозназначения и иных категорий», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Фактически это травяные пожары, которые имеют высокую интенсивность горения, высокую скорость распространения и представляют потенциальную угрозу лесному фонду, населенным пунктам и объектам экономики», — говорится в сообщении ведомства.
Так, 22 апреля, на территории региона возникло 22 лесных пожара, тушение которых осложнялось сильным ветром. Общая площадь, пройденная огнем, составила 404 га.
Причиной осложнения лесопожарной обстановки в Челябинской области Рослесхоз называет несоблюдение населением «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и элементарных правил пожарной безопасности в лесах.
На сегодняшний день в трех муниципальных районах региона — Верхнеуральском, Красноармейском, Кунашакском — действует особый противопожарный режим.
По ситуации на 23 апреля на территории Челябинской области действующих лесных пожаров нет.
На предстоящие двое суток в