В Челябинской области зафиксировано осложнение пожарной обстановки

Рослесхоз сообщает об осложнении пожарной обстановки в Челябинской области — за минувшие сутки, 22 апреля, системой космического мониторинга на территории региона зарегистрировано более 30 «горячих» точек, идентифицированных региональной диспетчерской службой лесного хозяйства как «действующие на землях сельхозназначения и иных категорий», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Фактически это травяные пожары, которые имеют высокую интенсивность горения, высокую скорость распространения и представляют потенциальную угрозу лесному фонду, населенным пунктам и объектам экономики», — говорится в сообщении ведомства.

Так, 22 апреля, на территории региона возникло 22 лесных пожара, тушение которых осложнялось сильным ветром. Общая площадь, пройденная огнем, составила 404 га.

Причиной осложнения лесопожарной обстановки в Челябинской области Рослесхоз называет несоблюдение населением «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и элементарных правил пожарной безопасности в лесах.

На сегодняшний день в трех муниципальных районах региона — Верхнеуральском, Красноармейском, Кунашакском — действует особый противопожарный режим.

По ситуации на 23 апреля на территории Челябинской области действующих лесных пожаров нет.