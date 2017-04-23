В Уфе подтопило дорогу в поселок Козарез
УФА, 23 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе появился первый подтопленный участок. Традиционно это единственная дорога в пригородный поселок Козарез, в котором проживают 300 человек.
УФА, 23 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе появился первый подтопленный участок. Традиционно это единственная дорога в пригородный поселок Козарез, в котором проживают 300 человек.
Дорогу между Козарезом и Романовкой заливает каждой весной, когда уровень Белой превышает 5 метров. Сегодня река поднялась уже до 5,62 метров, сообщает «Служба спасения 112».