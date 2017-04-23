В Башкирии 27-летняя девушка ушла на работу и пропала

В Салавате пропала без вести 27-летняя Альфира Виденеева. Утром 19 апреля она ушла на работу и… исчезла.

— В тот день жена мне позвонила, сказала, что идет на работу. Но когда она не вернулась домой, я всех обзвонил — оказалось, на работу она в тот день не пришла. Никто из подруг и знакомых Альфиры не знает, где она, — говорит муж девушки Михаил. — Я уже обратился в полицию, оклеил весь город ориентировками, но пока ничего. Звонил только парень, сказал, что видел похожую на нее девушку в районе кинотеатра.

Приметы: на вид 24−25 лет, рост-158−161см, худощавая, глаза карие, волосы темные до плеч. Особые приметы: на левой брови два шрама от пирсинга. Была одета: синее пальто, черные брюки, черные сапоги на небольшом каблуке, на шее коричневый платок, в ушах длинные серьги с сиреневым камнем, на запястье — красная нить с белым камнем, на шее иконка на черной нитке.