В Москве задержали мужчину, заблокировавшего машину детской скорой
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Задержан 34-летний мужчина, который не дал проехать машине детской «скорой» на юге Москвы, сообщает
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Задержан 34-летний мужчина, который не дал проехать машине детской «скорой» на юге Москвы, сообщает
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщала, что московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице.
По данным СК, 20 апреля 2017 года подозреваемый не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской «скорой».
«Задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.
Ранее некоторые российские СМИ опубликовали видеозапись, на которой водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.