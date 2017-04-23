В Уфе двое мужчин перевернулись в лодке в затопленном лесу
УФА, 23 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Двое жителей пригородной деревни Романовка перевернулись в лодке в затопленном лесу в полутора километрах от населенного пункта.
УФА, 23 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Двое жителей пригородной деревни Романовка перевернулись в лодке в затопленном лесу в полутора километрах от населенного пункта.
Несчастный случай произошел поздно вечером. Пострадавшие сумели вызвать спасателей. Как сообщили в «Службе 112», один из них находился по грудь в воде, другой забрался на дерево. Мужчины получили сильное переохлаждение, их передали скорой помощи.