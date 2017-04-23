В Башкирии мужчина избил пожилого человека в супермаркете
Унять его смогли только сотрудники Росгвардии.
Унять его смогли только сотрудники Росгвардии.
Накануне, 22 апреля, в одном из нефтекамских супермаркетов на ул. Комсомольской, 45 г произошел дикий инцидент: в магазин зашел молодой человек в спортивном костюме и сразу же кинулся с кулаками на пожилого мужчину.
Перепуганные продавщицы нажали тревожную кнопку. Только прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны сумели утихомирить дебошира.
Буйного мужчину, несмотря на его сопротивление, усадили в спецмашину и доставили в полицию. А 55-летнему пострадавшему вызвали скорую: его пришлось госпитализировать с травмой лица.
— Задержанным оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в