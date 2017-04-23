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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии мужчина избил пожилого человека в супермаркете

Унять его смогли только сотрудники Росгвардии.

Накануне, 22 апреля, в одном из нефтекамских супермаркетов на ул. Комсомольской, 45 г произошел дикий инцидент: в магазин зашел молодой человек в спортивном костюме и сразу же кинулся с кулаками на пожилого мужчину.

Перепуганные продавщицы нажали тревожную кнопку. Только прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны сумели утихомирить дебошира.

Буйного мужчину, несмотря на его сопротивление, усадили в спецмашину и доставили в полицию. А 55-летнему пострадавшему вызвали скорую: его пришлось госпитализировать с травмой лица.

— Задержанным оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

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