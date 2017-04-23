Кыргызстанец вез коробку с человеческими органами в питерском метро

Как стало известно «Фонтанке», сомнительное имущество вместе с подозрительным пассажиром около половины шестого вечера 22 апреля доставили в комнату полиции на станции «Горьковская». В коробке обнаружили десяток пластиковых контейнеров с различными внутренностями. Органы оказались человеческими.

23-летний уроженец Кыргызстана объяснил, что он студент одного из медицинских вузов Петербурга и по договоренности с врачом перевозит биоматериалы из лаборатории в клинику. Никаких сопроводительных документов при себе у него не было. Сотрудники полиции странный груз придержали до выяснения всех обстоятельств.