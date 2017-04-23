Оторвавшееся во время ДТП колесо иномарки ударило пешехода в Челябинске

Колесо, оторвавшееся от иномарки во время столкновения с другим авто, причинило травмы пешеходу в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщает 74.ru со ссылкой на городскую ГИБДД.

Аварию на пересечении улиц Салютной и Танкистов зафиксировали около 15 часов 23 апреля. По данным полиции, Nissan во время поворота столкнулся с автомобилем такси Volkswagen, двигавшимся прямо, а затем изменил траекторию и протаранил стоявшую Mazda. От удара у Nissan оторвалось колесо, которое попало в пешехода. Повреждения также получил человек, находившийся в иномарке. Тяжесть ранений пострадавших и причины ДТП уточняются.

Напомним, днём ранее в столкновении с деревом на Западном обходе Челябинска погиб водитель грузового автомобиля.