МВД Украины: гражданин Британии погиб при подрыве машины ОБСЕ в Донбассе

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.
«В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», — написал Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами.
Поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования. По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошёл взрыв
Антон ГеращенкоСоветник главы МВД Украины, депутат Верховной рады