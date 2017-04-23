МВД Украины: гражданин Британии погиб при подрыве машины ОБСЕ в Донбассе

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.

«В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», — написал Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.