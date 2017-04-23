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18:21 (мск), источник: Newtimes.kz

Ветром снесло часть крыши новой школы в Атырауской области

22 апреля ветром снесло часть кровли новой школы имени О. Саргунанова в поселке Доссор Макатского района. Пострадавших нет, передает azh.kz.

Источник: Newtimes.kz

Школа на 300 мест была сдана в эксплуатацию в начале нынешнего года. На строительство было выделено 763 млн тенге из областного бюджета.

«Ветром снесло 30 кв. м. крыши здания. Мы поставили в известность заказчика объекта — областное управление строительства. Теперь восстановлением крыши на свои средства займется подрядчик — ТОО “АтакентЖылыой”», — говорит заместитель акима Макатского района Жаксылык Мусепов.

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