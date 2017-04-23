Ветром снесло часть крыши новой школы в Атырауской области
22 апреля ветром снесло часть кровли новой школы имени О. Саргунанова в поселке Доссор Макатского района. Пострадавших нет, передает azh.kz.
22 апреля ветром снесло часть кровли новой школы имени О. Саргунанова в поселке Доссор Макатского района. Пострадавших нет, передает azh.kz.
Школа на 300 мест была сдана в эксплуатацию в начале нынешнего года. На строительство было выделено 763 млн тенге из областного бюджета.
«Ветром снесло 30 кв. м. крыши здания. Мы поставили в известность заказчика объекта — областное управление строительства. Теперь восстановлением крыши на свои средства займется подрядчик — ТОО “АтакентЖылыой”», — говорит заместитель акима Макатского района Жаксылык Мусепов.