Ветром снесло часть крыши новой школы в Атырауской области

Школа на 300 мест была сдана в эксплуатацию в начале нынешнего года. На строительство было выделено 763 млн тенге из областного бюджета.

«Ветром снесло 30 кв. м. крыши здания. Мы поставили в известность заказчика объекта — областное управление строительства. Теперь восстановлением крыши на свои средства займется подрядчик — ТОО “АтакентЖылыой”», — говорит заместитель акима Макатского района Жаксылык Мусепов.