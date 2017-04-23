В Челябинской области подняли на поверхность одного из погибших горняков
В результате обрушения на золотодобывающей шахте погибли два человека, один пострадал.
В результате обрушения на золотодобывающей шахте погибли два человека, один пострадал.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Тело одного из двух горняков, погибших на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, еще ищут под завалами, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель губернатора региона Евгений Редин.
«Новости печальные. У нас двое погибших. Тело одного погибшего уже извлекли
По его словам, пострадавший рабочий госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии.
Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы в шахте.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила