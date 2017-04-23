В Челябинской области подняли на поверхность одного из погибших горняков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Тело одного из двух горняков, погибших на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, еще ищут под завалами, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель губернатора региона Евгений Редин.

«Новости печальные. У нас двое погибших. Тело одного погибшего уже извлекли из-под завалов. Второго — еще нет, это связано со сложными условиями в шахте», — сказал он, подчеркнув, что поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока тело второго погибшего не будет поднято.

По его словам, пострадавший рабочий госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы в шахте.