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18:48 (мск), источник: Интерфакс

В Челябинской области подняли на поверхность одного из погибших горняков

В результате обрушения на золотодобывающей шахте погибли два человека, один пострадал.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Тело одного из двух горняков, погибших на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, еще ищут под завалами, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель губернатора региона Евгений Редин.

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«Новости печальные. У нас двое погибших. Тело одного погибшего уже извлекли из-под завалов. Второго — еще нет, это связано со сложными условиями в шахте», — сказал он, подчеркнув, что поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока тело второго погибшего не будет поднято.

По его словам, пострадавший рабочий госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы в шахте.

Обрушение произошло в воскресенье на глубине 700 метров. В шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Два человека погибли, один пострадал

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

Комментарии
1
А Б
Причины трагического происшествия на шахте в Челябинской области являются, помимо всего, следствием системных ошибок в руководстве не только этой конкретной шахтой, но и организацией процессов охраны и безопасности в стране в целом.
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