В Крыму водитель Lexus скрылся после ДТП, в котором погибли люди

Водитель автомобиля Lexus скрылся с места ДТП в Симферопольском районе Крыма, в результате которого погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального МВД Ольгу Кондрашову.

Авария произошла ночью 23 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Honda. В результате происшествия погибли два пассажира машины Honda — мужчина и женщина.

Предполагаемый виновник ДТП бросил свой автомобиль и скрылся. Его личность уже установлена, он объявлен в розыск. Обстоятельства ДТП уточняются.