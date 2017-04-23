В МИД России назвали циничной акцией подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», — говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.