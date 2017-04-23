Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявили обвинения

Ранее сообщалось, что два человека, задержанные в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед выборами, предстали в воскресенье перед судом. Как сообщила прокуратура, начато предварительное следствие в связи с возможной организацией «террористического сообщества» и «приобретением, владением и транспортировкой оружия». Согласно заявлению ведомства, прокуратура потребовала предварительного заключения подозреваемых под стражу.

Как сообщает агентство, подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре террористического характера с целью подготовить одно или несколько покушений на убийство людей, а также в приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Во вторник 18 апреля в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Бор — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.