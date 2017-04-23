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19:44 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявили обвинения

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Двоим подозреваемым в подготовке теракта во Франции перед выборами предъявлены обвинения, они заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что два человека, задержанные в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед выборами, предстали в воскресенье перед судом. Как сообщила прокуратура, начато предварительное следствие в связи с возможной организацией «террористического сообщества» и «приобретением, владением и транспортировкой оружия». Согласно заявлению ведомства, прокуратура потребовала предварительного заключения подозреваемых под стражу.

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Как сообщает агентство, подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре террористического характера с целью подготовить одно или несколько покушений на убийство людей, а также в приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Во вторник 18 апреля в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Бор — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.

В воскресенье во Франции проводится первый тур президентских выборов. Ключевыми кандидатами являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а также экс-премьер Франсуа Фийон и лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Если лягушатники все-таки выберут Макарона, значит им нравятся теракты. Мазохисты они.
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