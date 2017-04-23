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21:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В ДТП на трассе «Кавказ» погибли три человека

В Новокубанском районе столкнулись две легковушки. Оба водителя и пассажирка одной из машин погибли на месте. В больницу госпитализировали десятилетнюю девочку.

Около пяти часов вечера в Новокубанском районе, на трассе «Кавказ», близ поселка Кирова столкнулись две легковушки — Geely Emgrand и Lada Vesta. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

На месте скончались три человека: оба водителя и женщина-пассажирка Lada. В больницу Армавира госпитализировали десятилетнюю девочку, она ехала в отечественной легковушке и, к счастью, выжила при ДТП.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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