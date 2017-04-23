В ДТП на трассе «Кавказ» погибли три человека

Около пяти часов вечера в Новокубанском районе, на трассе «Кавказ», близ поселка Кирова столкнулись две легковушки — Geely Emgrand и Lada Vesta. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

На месте скончались три человека: оба водителя и женщина-пассажирка Lada. В больницу Армавира госпитализировали десятилетнюю девочку, она ехала в отечественной легковушке и, к счастью, выжила при ДТП.