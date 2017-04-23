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22:38 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе на Ботанике дерево может упасть на жилой дом

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Муниципальные службы мэрии (примэрии) Кишинева не спешат с уборкой столичных дворов после обрушившегося снежного циклона.

Источник: Sputnik.md

Между тем столичная администрация с завидной частотой публикует рапорты о том, как потрудились работники подразделений мэрии, но результат горожане не видят.

В столичном секторе Ботаника на улице Траян на пятиэтажку в любой момент может рухнуть дерево, которое в прямом смысле висит на кончиках корней.

Жильцы обеспокоены — дерево угрожающе нависает над домом вот уже третьи сутки, а городские службы не спешат ехать на вызов и устранять опасный объект. Жилец этой пятиэтажки Любовь Бугрей рассказала Sputnik, что она и ее соседи уже несколько раз звонили как в мэрию, так и в управление «Зеленое хозяйство», которое ответственно за уборку поваленных деревьев и веток.

«Сказали, что у них много вызовов и надо подождать. Заявка на учете. Но уже третий день пошел. Дерево упирается в дом и под тяжестью собственной массы потихоньку проседает, а люди продолжают ходить под ним. Это просто кошмар. Просто жутко выходить из подъезда», — сказала собеседница.

В столичном секторе Ботаника на улице Траян в любой момент на пятиэтажку может рухнуть дерево.

По ее словам, в подобной ситуации, когда город завален деревьями и ветками муниципальные службы должны работать в режиме нон-стоп, но в первую очередь им необходимо реагировать на самые опасные случаи.

«Я им говорила, что дерево проседает и рискует упасть в любой момент. Но чиновников это абсолютно не проняло. Дерево находится прямо у дома. Завтра уже будет четвертый день бездействия специальных служб. Ветки свисают огромные. Некоторые из них упираются прямо в окна», — сказала женщина.

Она отметила, что на некоторых этажах дерево уже разбило окна, а если оно рухнет, то последствия будут куда серьезнее.

«Звоним-звоним-звоним… Дерево нависает над входом в подъезд. Некоторые жильцы попытались подпилить ветки, но боятся рисковать. Все-таки этим должны заниматься специалисты», — добавила собеседница.

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