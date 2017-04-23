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21:12 (мск), источник: dostup1.ru

На шахте «Южуралзолота» изымают документацию из-за гибели рабочих

Тело одного погибшего уже извлекли из-под завала, от тела второго горноспасателей отделяет еще около десяти метров породы.

В Пласте, на шахте «Центральная» (ОАО «Южуралзолото группа компаний, владелец — Константин Струков), проходит выемка документов в рамках расследования уголовного дела о гибели работников под завалом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.

Напомним, дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Как сообщалось ранее, утром в воскресенье, 23 апреля 2017 года, в золотодобывающей шахте «Центральная», на горизонте 700 метров, произошло обрушение породы — в момент ЧП под землей находилось 166 работников, из них 163 были благополучно эвакуированы, одного травмированного позже подняли на поверхность горноспасатели — сейчас его состояние оценивается как стабильное, еще два человека погибли.

«При разборе завала на поверхность извлечено тело рабочего, которое направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. По оценке горных рабочих, до места возможного нахождения тела второго погибшего необходимо разобрать около 10 метров завалов», — уточнили в следственном управлении.

В ходе расследования уголовного дела истребованы и изучены нормативные документы, регламентирующие рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности, и другие материалы, имеющие значение для следствия. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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