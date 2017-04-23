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22:15 (мск), источник: РБК

В ОБСЕ подтвердили гибель гражданина США при подрыве машины в Донбассе

В ОБСЕ подтвердили, что в результате подрыва автомобиля миссии в Донбассе погиб гражданин США.

Источник: Reuters

Ранее об этом сообщал источник «Интерфакса» в силовых структурах ЛНР. В то же время депутат Рады Антон Геращенко утверждал, что погибший был британским подданным.

При подрыве автомобиля ОБСЕ в Луганской области погиб гражданин США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил ​первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Униан».
«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей — по три члена патруля в каждом автомобиле. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии — гражданин США — погиб», — сообщил Хуг.

Он также уточнил, что ранения при взрыве получили двое членов патруля, один из которых гражданин Германии, другой — Чешской Республики. Имя погибшего Хуг не назвал
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Ранее депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщал, что жертвой взрыва стал подданный Великобритании Джозеф Стоун. Кроме того, была контужена гражданка Германии Ива Гнелин, отмечал депутат.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на мине утром в воскресенье, 23 апреля, возле деревни Пришиб — на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В народной милиции ЛНР заявили, что машина ОБСЕ отклонилась от основного маршрута и двигалась «по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ». В Министерстве госбезопасности непризнанной республики обвинили в произошедшем «подготовленную украинскую ДРГ» (диверсионно-разведывательную группу. — РБК).

В штабе АТО в свою очередь заявили, что обвинения властей ЛНР в том, что автомобиль ОБСЕ был подорван в результате действий украинских диверсантов, являются безосновательными, провокационными и направленными на дискредитацию Украины.

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