В ОБСЕ подтвердили гибель гражданина США при подрыве машины в Донбассе

Ранее об этом сообщал источник «Интерфакса» в силовых структурах ЛНР. В то же время депутат Рады Антон Геращенко утверждал, что погибший был британским подданным.

При подрыве автомобиля ОБСЕ в Луганской области погиб гражданин США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил ​первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Униан».

«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей — по три члена патруля в каждом автомобиле. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии — гражданин США — погиб», — сообщил Хуг.