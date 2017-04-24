На Кубани три человека погибли в ДТП
Тяжелая автоавария произошла около пяти часов вечера в воскресенье, 23 апреля, в Новокубанском районе Краснодарского края, недалеко от поселка Кирова.
Тяжелая автоавария произошла около пяти часов вечера в воскресенье, 23 апреля, в Новокубанском районе Краснодарского края, недалеко от поселка Кирова.
По предварительной информации регионального главка полиции, на встречной полосе движения федеральной трассы «Кавказ» в лобовую столкнулись автомобили Geely Emgrand и Lada Vesta.
Водители обоих транспортных средств и пассажирка отечественного авто скончались на месте. Одна из пассажирок, 7-летняя девочка, доставлена в больницу с травмами.
Ведется расследование автоаварии.