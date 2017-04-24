На Кубани три человека погибли в ДТП

По предварительной информации регионального главка полиции, на встречной полосе движения федеральной трассы «Кавказ» в лобовую столкнулись автомобили Geely Emgrand и Lada Vesta.

Водители обоих транспортных средств и пассажирка отечественного авто скончались на месте. Одна из пассажирок, 7-летняя девочка, доставлена в больницу с травмами.

Ведется расследование автоаварии.