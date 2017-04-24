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00:52 (мск), источник: Nur.kz

Чиновники Актобе: «Жить можно и в домах, где вода по пояс!»

Пострадавшие от потопа жители дачного массива Кривое озеро в Актобе пребывают в растерянности. Их дома затопило, но несмотря на это чиновники уверяют, что в этих жилищах жить можно, сообщает «Диапазон».

Состояние подтопленных домов комиссия посчитала удовлетворительным.

Жительница дачи Жансая Аманжолова возмущена, что члены комиссии, оценивающей ущерб имущества, сказали ей, что в их домах жить можно.

«Мой дом сильно подтопило. Все это время после потопа я была в больнице с двумя детьми, Теперь меня выписали, а идти некуда. Сюда (показывает на свой дом) возвращаться не хочу, вода до сих пор по пояс. Как мне там жить?», — рассказывает Жансая Аманжолова.

Многие жители поселка возмущены тем, что чиновники считают состояние пострадавших от паводков домов удовлетворительным.

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