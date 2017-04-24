Во Львовской области задержали мужчину с бивнем мамонта

Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу бивень мамонта, передают информагентства. Он хранился в замороженном виде и, возможно, был добыт в районах вечной мерзлоты.

Задержанный украинскими пограничниками мужчина являлся водителем туристического автобуса. Он подал письменную декларацию, в которой указал, что перевозит «коллекционный предмет весом 8 кг». Также он продемонстрировал пограничникам коробку. Ее отправили на экспертный осмотр. Там и выяснилось ее истинное содержимое.

Бивню по меньшей мере около 10 тыс. лет. Повреждения костной ткани свидетельствуют о том, что он долгое время находился в холоде. Стоимость «детали» мамонта на «черном рынке» может доходит до 400 евро за 1 кг. Таким образом, бивень можно было продать почти за 3,5 тыс. евро.

В украинской таможне напомнили, что перемещение культурных ценностей невозможно без соответствующих сопроводительных документов. На водителя составлен протокол за нарушение таможенных правил, а предмет правонарушения конфискован.