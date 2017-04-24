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07:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ночью подожгли два авто

Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.

В Новосибирске сгорели 2 машины за одну ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

На улице Титова в парковочном кармане сначала загорелся автомобиль седан Toyota Vista.

А затем неподалеку от дома, расположенного по улице Новосибирской 24 загорелся ВАЗ 2109. Автомобиль наполовину испорчен огнем. Пожарные инспекторы просят очевидцев происшествия обращаться по телефону +7913−929−52−32.

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