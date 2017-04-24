В Новосибирске ночью подожгли два авто

В Новосибирске сгорели 2 машины за одну ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

На улице Титова в парковочном кармане сначала загорелся автомобиль седан Toyota Vista.

А затем неподалеку от дома, расположенного по улице Новосибирской 24 загорелся ВАЗ 2109. Автомобиль наполовину испорчен огнем. Пожарные инспекторы просят очевидцев происшествия обращаться по телефону +7913−929−52−32.