Электропоезд сбил мужчину в Москве в районе железнодорожной станции Выхино

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Электропоезд сбил молодого мужчину в районе железнодорожной станции Выхино Казанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.