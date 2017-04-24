Электропоезд сбил мужчину в Москве в районе железнодорожной станции Выхино
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Электропоезд сбил молодого мужчину в районе железнодорожной станции Выхино Казанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в
«На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.