Сибирячка задержала разыскиваемого мошенника и сдала его полицейским

Девушка из Новосибирска поймала преступника, которого разыскивает полиция. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Сибирячка 22 апреля задержала преступника и передала его сотрудникам полиции. Парень притворился специалистом по ремонту компьютеров и брал у жертв технику, после чего скрывался. Его удалось опознать и задержать в поселке Краснообск.

Девушка задержала вора до приезда полиции. Она просто схватила мужчину на улице за куртку и держала до приезда наряда. Злоумышленник разыскивается в четырех районах мегаполиса.