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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пожарные вынесли ребенка из пылающей квартиры в многоэтажке

Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому из-за обилия припаркованных автомобилей, но вынужденное промедление, к счастью, не обернулось жертвами.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пожарные вынесли ребенка из пылающей квартиры в многоэтажке, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар в многоэтажке на улице Одоевского 1/10 начался вечером в воскресенье, 23 апреля. Загорелась квартира на седьмом этаже. Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому из-за обилия припаркованных автомобилей, но вынужденное промедление, к счастью, не обернулось жертвами.

Соседи погорельцев рассказали, что парень вынес из квартиры ребенка, позже сотрудники МЧС на носилках вынесли мужчину.

Данных о пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО добавили, что в пожаре повреждены домашние вещи.

В тушении было задействовано 11 единиц техники и 34 человека личного состава.

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