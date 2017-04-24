В Новосибирске пожарные вынесли ребенка из пылающей квартиры в многоэтажке, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар в многоэтажке на улице Одоевского 1/10 начался вечером в воскресенье, 23 апреля. Загорелась квартира на седьмом этаже. Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому из-за обилия припаркованных автомобилей, но вынужденное промедление, к счастью, не обернулось жертвами.

Соседи погорельцев рассказали, что парень вынес из квартиры ребенка, позже сотрудники МЧС на носилках вынесли мужчину.