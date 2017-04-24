В Новосибирске пожарные вынесли ребенка из пылающей квартиры в многоэтажке
Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому
Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому
В Новосибирске пожарные вынесли ребенка из пылающей квартиры в многоэтажке, об этом сообщает
Пожар в многоэтажке на улице Одоевского 1/10 начался вечером в воскресенье, 23 апреля. Загорелась квартира на седьмом этаже. Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к дому
Соседи погорельцев рассказали, что парень вынес из квартиры ребенка, позже сотрудники МЧС на носилках вынесли мужчину.
Данных о пострадавших нет. В
В тушении было задействовано 11 единиц техники и 34 человека личного состава.