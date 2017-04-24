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11:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Партию наркотиков стоимостью около 70 тысяч рублей изъяли у хабаровчанки

Хабаровские полицейские получили информацию о том, что хозяйка одной из квартир в Северном микрорайоне города может быть причастна к поставкам наркотиков. После этого в доме у подозреваемой провели обыск.

Выяснилось, что женщина хранила в квартире два свертка с синтетическим наркотиком «Скорость». Его вес составил 35 граммов. Цена этой партии на черном рынке составляет около 70 тысяч рублей.

Фигурантка призналась, что принимает наркотики на протяжении пяти лет. Также известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас 33-летняя злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Хранение наркотических средств». Ведется следствие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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