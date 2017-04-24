В Новосибирске легковушка попала в ДТП и влетела на тротуар

В Новосибирске автомобиль марки Фольксваген врезался в Тойоту, после чего пробил металлическое ограждение и улетел на тротуар в Ленинском районе. Об этом сообщает приложение «Автоспас».

Вчера, 23 апреля около 15 часов неподалеку от ТЦ Континент столкнулись Volkswagen Golf и Toyota Premio. Участники дорожно- транспортного происшествия ехали навстречу друг другу по улице Троллейной. Фольксваген Голф двигался со стороны улицы Немеровича-Данченко, а Тойота со стороны Тещиного языка. На перекрестке с улицей 9 Гвардейской Дивизии Toyota Premio поворачивала налево в сторону ТЦ Континент. В это же время Фольксваген проехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с Тойотой.

Столкновение оказалось очень серьезным. Тойота лишилась передней своей части, а Volkswagen Golf пролетел в сторону тротуара, снес железное ограждение и вылетел на тротуар. По счастливой случайности, в результате ДТП пострадавших не оказалось.