В Актобе расстреляли мужчину

Мужчину обнаружили в районе ГМЗ. Изрешеченный пулями 29-летний горожанин был доставлен в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу.

Врачи насчитали на теле госпитализированного Жандоса Жарболова более пяти огнестрельных ранений. Медики всячески пытались спасти его жизнь, а позже — реанимировать, но все попытки оказались тщетными. В два часа ночи была констатирована смерть Жарболова. Полиция ведет следствие.