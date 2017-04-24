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07:39 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе расстреляли мужчину

Молодого мужчину застрелили в районе ГМЗ в Актобе, передает Рика-ТВ.

Мужчину обнаружили в районе ГМЗ. Изрешеченный пулями 29-летний горожанин был доставлен в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу.

Врачи насчитали на теле госпитализированного Жандоса Жарболова более пяти огнестрельных ранений. Медики всячески пытались спасти его жизнь, а позже — реанимировать, но все попытки оказались тщетными. В два часа ночи была констатирована смерть Жарболова. Полиция ведет следствие.

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