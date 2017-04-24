Из-за паводка ограничено движение на республиканских трассах в трёх областях Казахстана
Ограничение движения для автотранспорта ввели 23 апреля, оно действует и сегодня.
Ограничение движения для автотранспорта ввели 23 апреля, оно действует и сегодня.
На дорогах республиканского значения в
В СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Челябинск-Новосибирск» — участок от Мамлютского кольца и до кольца 20-го микрорайона (перелив на 528 км и 529 км).
В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Екатеринбург-Алматы» — участок от посёлка Сарыколь до границы СКО.
В ЮКО по той же причине ограничено движение для всех видов автотранспорта на трассе «Самара-Шымкент» (мост на 2229 км).
Паводки размыли береговое укрепление и опоры моста через реку Арысь. Объезд участка осуществляется через село Тамерлановка.
Кроме того, на отдельных участках дорог республиканского значения Карагандинской и
На участках, подвергшихся воздействию паводков, силами работников областных филиалов РГП «Казахавтодор» проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Ведётся дежурство в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что в Зыряновском районе ВКО