Из-за паводка ограничено движение на республиканских трассах в трёх областях Казахстана

На дорогах республиканского значения в Северо-Казахстанской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях со вчерашнего дня и в настоящее время действует ограничение движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, сообщается на сайте РГП «Казахавтодор».

В СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Челябинск-Новосибирск» — участок от Мамлютского кольца и до кольца 20-го микрорайона (перелив на 528 км и 529 км).

В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Екатеринбург-Алматы» — участок от посёлка Сарыколь до границы СКО.

В ЮКО по той же причине ограничено движение для всех видов автотранспорта на трассе «Самара-Шымкент» (мост на 2229 км).

Паводки размыли береговое укрепление и опоры моста через реку Арысь. Объезд участка осуществляется через село Тамерлановка.

Кроме того, на отдельных участках дорог республиканского значения Карагандинской и Северо-Казахстанской областей имеют место размывы и переливы.

На участках, подвергшихся воздействию паводков, силами работников областных филиалов РГП «Казахавтодор» проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Ведётся дежурство в круглосуточном режиме.