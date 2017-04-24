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06:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске под окнами жилых домов сгорел Lexus

Автомобиль не подлежит восстановлению.

Пожар произошел сегодня в третьем часу ночи на ул. Перелета в Кировском округе.

На место происшествия прибыли десять спасателей на двух пожарных машинах. Через 10 минут с момента сообщения о пожаре машина была полностью потушена. Тем не менее восстановлению «Лексус GC-300» не подлежит. От огня также пострадали стоявшая поблизости «девятка», у ней испорчено лакокрасочное покрытие, задние фонари и бампер.

Жильцы дома, под окнами которого горела иномарка, поделились фотографиями в соцсетях.

Причина возгорания устанавливается.

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