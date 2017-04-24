Комсомольчанин воровал телефоны у пассажирок автобусов

Оказалось, что гаджеты похитил 52-летний безработный комсомольчанин. Мужчина действовал по одной и той же схеме: утром садился в автобус и вытаскивал телефоны из дамских сумок. Гаджеты он продавал, деньги тратил на личные нужды.

Ранее злоумышленник уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.