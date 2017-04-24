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11:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин воровал телефоны у пассажирок автобусов

В Комсомольске-на-Амуре в полицию в разное время обратились две местных жительницы. Они рассказали, что у них из сумок украли сотовые телефоны. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Оказалось, что гаджеты похитил 52-летний безработный комсомольчанин. Мужчина действовал по одной и той же схеме: утром садился в автобус и вытаскивал телефоны из дамских сумок. Гаджеты он продавал, деньги тратил на личные нужды.

Ранее злоумышленник уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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