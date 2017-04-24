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07:32 (мск), источник: VN.ru

Информацию о бунте заключенных опроверг ГУФСИН

О бунте заключенных в исправительной колонии Тогучина сообщил паблик «АСТ-54». Однако в главном управлении ФСИН по Новосибирской области опровергли эту информацию.

Бунт в ИК № 14 произошел в воскресенье, 23 апреля, утверждает «АСТ-54» со ссылкой на своих читателей. По их словам, заключенные были возмущены тем, что надзиратели якобы избили их сокамерника, пользующегося авторитетом. В подтверждение этому подписчица прислала видеоролики, где видно, как отбывающие наказание кричат и пытаются повалить металлический забор.

В службе исполнения наказаний корреспонденту VN.ru рассказали, что информация о бунте является ложной. «Бунта не было, сейчас мы готовим сообщение с подробностями о том, что там произошло», — заявила сотрудник пресс-службы ГУФСИН по НСО Вера Сухушина.

Последние массовые беспорядки в местах лишения свободы в Новосибирской области произошли в мае 2015 года. На территории колонии строгого режима ИК-12 в Куйбышеве состоялась массовая драка между заключенными, в результате более 30 участникам инцидента потребовалась медпомощь. Выяснилось, что переведенные из Иркутска осужденные пытались установить на новом месте свои порядки, но получили отпор.

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