Информацию о бунте заключенных опроверг ГУФСИН

Бунт в ИК № 14 произошел в воскресенье, 23 апреля, утверждает «АСТ-54» со ссылкой на своих читателей. По их словам, заключенные были возмущены тем, что надзиратели якобы избили их сокамерника, пользующегося авторитетом. В подтверждение этому подписчица прислала видеоролики, где видно, как отбывающие наказание кричат и пытаются повалить металлический забор.

В службе исполнения наказаний корреспонденту VN.ru рассказали, что информация о бунте является ложной. «Бунта не было, сейчас мы готовим сообщение с подробностями о том, что там произошло», — заявила сотрудник пресс-службы ГУФСИН по НСО Вера Сухушина.

Последние массовые беспорядки в местах лишения свободы в Новосибирской области произошли в мае 2015 года. На территории колонии строгого режима ИК-12 в Куйбышеве состоялась массовая драка между заключенными, в результате более 30 участникам инцидента потребовалась медпомощь. Выяснилось, что переведенные из Иркутска осужденные пытались установить на новом месте свои порядки, но получили отпор.