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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Интернет-знакомые ограбили двух девушек в Новосибирске

Ожидание романтического вечера было омрачено вооруженным разбоем, возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Интернет-знакомые ограбили двух девушек в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, 29 октября молодой парень познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. Общение шло хорошо, вскоре молодые люди обменялись телефонами, а потом договорились встретиться. Девушка пригласила бойфренда из интернета на съемную квартиру в Ленинском районе. По иронии судьбы, в тот момент в гостях у хозяйки жилища была подруга. Знакомый тоже приехал с другом, но приятное общение не состоялось.

Молодые люди угрожали ножом и напали на знакомых, забрали сотовые телефоны и сумки. И скрылись.

Барышни оценили украденное в 15 тысяч рублей. Вскоре полиция поймала налётчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленники находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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