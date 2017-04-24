Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Белоруссии выпущена монета, посвящённая резне русских
Россиян освободят от проверок счетчиков
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
Сборная РФ не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
На Украине пытаются выяснить причину отключения энергоблока АЭС
Украинцев из победителей делают предателями - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Протест одного
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
07:25 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинского диджея осудят за контрабанду наркомарок из Украины

Парню грозит до 10 лет лишения свободы за перевоз синтетики.

Гражданину Казахстана, работавшему диджеем в Челябинске, грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду марок с наркотическим веществом — незаконную посылку парень заказал в Украине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Курчатовский райсуд передано дело в отношении 23-летнего гражданина Казахстана, который, проживая в Челябинске, заказал по телефону письмо с синтетическим наркотиком. Неустановленное лицо оправило запрещенное вещество с территории Украины на 20 листах бумаги под видом цветных марок. В пересчете на сухой наркотик до Челябинска доехало не менее 0,224 грамма. Конверт перехватили таможенники и транспортные полицейские.

«Уголовное дело расследовано СУ Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Действия молодого человека квалифицированы как контрабанда, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору — пункты “а, в” части 2 статьи 229.1 УК РФ, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере — часть 1 статьи 228 УК РФ», — рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Парень официально трудоустроен не был, но утверждал, что работал диджеем. Теперь ему грозит до 10 лет колонии и до миллиона рублей штрафа.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Представитель правительства войдет в комиссию по установлению причин аварии в шахте
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
В Армении назвали причину смерти российского военного в Гюмри
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь