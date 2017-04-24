Челябинского диджея осудят за контрабанду наркомарок из Украины
Парню грозит до 10 лет лишения свободы за перевоз синтетики.
Парню грозит до 10 лет лишения свободы за перевоз синтетики.
Гражданину Казахстана, работавшему диджеем в Челябинске, грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду марок с наркотическим веществом — незаконную посылку парень заказал в Украине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Курчатовский райсуд передано дело в отношении 23-летнего гражданина Казахстана, который, проживая в Челябинске, заказал по телефону письмо с синтетическим наркотиком. Неустановленное лицо оправило запрещенное вещество с территории Украины на 20 листах бумаги под видом цветных марок. В пересчете на сухой наркотик до Челябинска доехало не менее 0,224 грамма. Конверт перехватили таможенники и транспортные полицейские.
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Парень официально трудоустроен не был, но утверждал, что работал диджеем. Теперь ему грозит до 10 лет колонии и до миллиона рублей штрафа.
Ольга Плеханова.