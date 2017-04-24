Челябинского диджея осудят за контрабанду наркомарок из Украины

Гражданину Казахстана, работавшему диджеем в Челябинске, грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду марок с наркотическим веществом — незаконную посылку парень заказал в Украине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Курчатовский райсуд передано дело в отношении 23-летнего гражданина Казахстана, который, проживая в Челябинске, заказал по телефону письмо с синтетическим наркотиком. Неустановленное лицо оправило запрещенное вещество с территории Украины на 20 листах бумаги под видом цветных марок. В пересчете на сухой наркотик до Челябинска доехало не менее 0,224 грамма. Конверт перехватили таможенники и транспортные полицейские.

«Уголовное дело расследовано СУ Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Действия молодого человека квалифицированы как контрабанда, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору — пункты “а, в” части 2 статьи 229.1 УК РФ, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере — часть 1 статьи 228 УК РФ», — рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Парень официально трудоустроен не был, но утверждал, что работал диджеем. Теперь ему грозит до 10 лет колонии и до миллиона рублей штрафа.

Ольга Плеханова.