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07:24 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших при пожаре на территории пилорамы в Свердловской области увеличилось до трех

Екатеринбург. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Обнаружено тело третьего погибшего при пожаре на территории пилорамы в поселке Октябрьский Свердловской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Количество погибших в пожаре в Сысертском районе, на пилораме, увеличилось до трех», — говорится в сообщении.

По данным следствия, жертвы пожара — местные жители.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что на площади 250 кв.м сгорел гараж, бытовое здание.

По факту гибели трех человек проводится проверка. Будет выясняться, соблюдались ли в организации требования противопожарной безопасности, являются ли погибшие работниками пилорамы. Будет также дана оценка соблюдению требованиям законодательства об охране труда.

Как сообщалось, в ночь на понедельник на территории пилорамы в поселке Октябрьский сгорела бытовка, в которой погибли два человека. Еще один человек, который тоже там был, остался жив. СУ СКР проводит проверку.

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