В Омске лжетаксисты потребовали от пассажира 1200 долларов за поездку

Как установил суд, 14 сентября 2016 года подсудимые на железнодорожном вокзале предложили жителю Казахстана подвезти его до Павлодара за 1200 рублей. Мужчина согласился, однако на заправке на выезде из Омска злоумышленники остановили машину и потребовали за проезд 1200 долларов.

Потерпевшему пришлось отдать грабителям все свои деньги — 4000 рублей. Мужчина вернулся на вокзал пешком, где обратился к сотрудникам транспортной полиции.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых безработных омича.

Одного из них суд приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима, другого — к 1,5 годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.