Возбуждено уголовное дело после беспорядков в колонии под Новосибирском, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

«Одного из заключенных переводили в изолятор, он был недоволен переводом. Применил насилие в отношении сотрудника колонии. Интерпретировал, что его избили. Сам упал, заключенные возмущались, этим все закончилось. Массовых беспорядков там нет», — рассказал старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по НСО Максименко Алексей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) по факту применения насилия в отношении сотрудника.

На минувших выходных в сообществе «АСТ-54» была опубликована видеозапись, на которой, по словам авторов, запечатлен бунт заключенных в исправительной колонии № 14 в Тогучине. На кадрах видно, что заключённые кричат и пытаются повалить один из металлических заборов. По словам автора видео, зэки возмущены тем, что один из отбывающих наказание был избит надзирателями.