Возбуждено уголовное дело после беспорядков в колонии под Новосибирском, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.
«Одного из заключенных переводили в изолятор, он был недоволен переводом. Применил насилие в отношении сотрудника колонии. Интерпретировал, что его избили. Сам упал, заключенные возмущались, этим все закончилось. Массовых беспорядков там нет», — рассказал старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по НСО Максименко Алексей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) по факту применения насилия в отношении сотрудника.
На минувших выходных в сообществе «АСТ-54» была опубликована видеозапись, на которой, по словам авторов, запечатлен бунт заключенных в исправительной колонии № 14 в Тогучине. На кадрах видно, что заключённые кричат и пытаются повалить один из металлических заборов. По словам автора видео, зэки возмущены тем, что один из отбывающих наказание был избит надзирателями.
В пресс-службе ГУФСИН по НСО также опровергли информацию о бунте и заявили: «Действительно, 22.04.2017 года в 10 часов утра один из осужденных, содержащихся в ШИЗО, отказался выполнить законные требования сотрудников колонии, а именно — проследовать в отряд № 8 строгих условий отбывания наказания (далее — СУОН). После проведения индивидуальной беседы сотрудниками учреждения с данным осужденным, он проследовал в отряд № 8, но по пути в СУОН он стал кричать о том, что сотрудники учреждения его избивают и призывать других осужденных к противоправным действиям. Эта информация не соответствовала действительности, но, услышав крики, группа отрицательно характеризующихся осужденных стала раскачивать ограждение локального сектора, в результате чего оно было повреждено».