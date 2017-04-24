Представитель правительства войдет в комиссию по установлению причин аварии в шахте

Представитель правительства Челябинской области должен войти в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в золотодобывающей шахте в Пласте — такое поручение губернатор Борис Дубровский дал своему заместителю Олегу Климову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Своему первому заместителю Евгению Редину губернатор поручил организовать необходимую помощь пострадавшим при обвале породы.

Напомним, обвал породы произошел на горизонте 700 метров шахты «Центральная» (ОАО «Южуралзолото группа компаний, владелец — Константин Струков) утром в воскресенье, 23 апреля. В момент ЧП под землей находились 166 горняков, 163 из них были благополучно эвакуированы, трое попали в завал. Одного из пострадавших удалось поднять на поверхность живым, по факту гибели двоих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

В рамках расследования изъяты и исследуются нормативные документы, регламентирующие рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности, и другие материалы, имеющие значение для следствия. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места происшествия.