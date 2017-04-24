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08:07 (мск), источник: dostup1.ru

Представитель правительства войдет в комиссию по установлению причин аварии в шахте

Кроме того, челябинский губернатор поручил организовать необходимую помощь пострадавшим горнякам.

Представитель правительства Челябинской области должен войти в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в золотодобывающей шахте в Пласте — такое поручение губернатор Борис Дубровский дал своему заместителю Олегу Климову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Своему первому заместителю Евгению Редину губернатор поручил организовать необходимую помощь пострадавшим при обвале породы.

Напомним, обвал породы произошел на горизонте 700 метров шахты «Центральная» (ОАО «Южуралзолото группа компаний, владелец — Константин Струков) утром в воскресенье, 23 апреля. В момент ЧП под землей находились 166 горняков, 163 из них были благополучно эвакуированы, трое попали в завал. Одного из пострадавших удалось поднять на поверхность живым, по факту гибели двоих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

В рамках расследования изъяты и исследуются нормативные документы, регламентирующие рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности, и другие материалы, имеющие значение для следствия. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места происшествия.

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