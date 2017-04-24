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08:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на перекрестке столкнулись ВАЗ и иномарка

Пострадали оба водителя.

ДТП произошло в Перми вечером 23 апреля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в воскресенье в 18 часов 30 минут на бульваре Гагарина 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 проехал перекресток на красный свет и врезался в «Daewoo Gentra». За рулём иномарки находилась 27-летняя девушка.

В результате ДТП оба водителя получили различные травмы. Их отвезли в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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