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08:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на Луганщине

В результате подрыва погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.

Источник: Telegraf.com.ua

Утром 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в селе Пришиб Луганской области.

В ОБСЕ информировали, что при взрыве погиб гражданин США, еще двое — граждане Германии и Чехии — получили ранения.

Члены самопровозглашенной ЛНР обнародовали видео с места подрыва патруля миссии и заявили, что автомобиль ОБСЕ «отклонился от маршрута».

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