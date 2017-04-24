Автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на Луганщине

Утром 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в селе Пришиб Луганской области.

В ОБСЕ информировали, что при взрыве погиб гражданин США, еще двое — граждане Германии и Чехии — получили ранения.

Члены самопровозглашенной ЛНР обнародовали видео с места подрыва патруля миссии и заявили, что автомобиль ОБСЕ «отклонился от маршрута».