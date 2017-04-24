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08:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале активизировались лжегазовики

В Первоуральске и Каменске-Уральском.

ГК «ГАЗЭКС» просит своих абонентов не доверять газовое оборудование посторонним лицам. Квартиры жителей Свердловской области обходят люди в спецодежде с оранжевыми удостоверениями, похожими на документы компании. Представляясь газовой службой, данные лица заявляют о плановом техобслуживании газового оборудования, и собирают с населения деньги за мифические проверки.

В объявлениях АО «ГАЗЭКС» о проведении техобслуживания, которые заранее вывешиваются на подъездах домов, злоумышленники намеренно исправляют дату опрессовок на более раннюю. В результате жители уверены, что впускают в дом специалистов компании. Получив доступ в квартиру, они преследуют цель — заработать обманным путем, навязывая установку различного газового оборудования. Визит такого «газовика» обходится гражданам слишком дорого. При этом в данном оборудовании абоненты совершенно не нуждались.

ГК «ГАЗЭКС» просит своих абонентов не доверять газовое оборудование посторонним лицам

В Первоуральске зафиксирован всплеск таких жалоб, звонки поступают изо всех районов города. За «проверку» газовых приборов первоуральцы отдавали неизвестным лицам по 2500 рублей за квартиру. Никакого техобслуживания на самом деле не производилось.

При этом стоимость технического обслуживания газового оборудования в квартире с газовой плитой по прейскуранту АО «ГАЗЭКС» не превышает 500 рублей и проводится раз в три года. Счетчик в квартире с газовой плитой не обязателен по законодательству, но первоуральцам его навязывают за 6−7 тысяч рублей. Та же услуга в АО «ГАЗЭКС» обходится не более чем в 3 тысячи рублей. За замену шланга с граждан брали 2600 рублей при конечной стоимости в АО «ГАЗЭКС» не более 400 рублей, сообщили «Уралинфопрмбюро» в пресс-службе компании.

Аналогичные случаи введения граждан в заблуждение зафиксированы и в других городах Свердловской области. Так, объявления от имени «ГАЗЭКС», но с исправленной датой, обнаружили на подъездах домов и бдительные жители Каменска-Уральского.

Жертвами злоумышленников становятся в основном пожилые люди, которые отдают за ненужные и неквалифицированные услуги всю свою пенсию.

Обман вскрывается, когда опомнившиеся граждане обращаются в офисы АО «ГАЗЭКС» с требованием разъяснений.

АО «ГАЗЭКС» обращается к органам местного самоуправления, организациям, обслуживающим жилой фонд, и другим заинтересованным структурам с просьбой о содействии в проведении разъяснительной работы среди жителей. Неквалифицированное вмешательство в системы газоснабжения домов неминуемо скажется на уровне защищенности и безопасности жителей газифицированных домов.

Сторонние организации не имеют профессиональных кадров для выполнения газоопасных работ и аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газифицированных объектах, не несут никакой ответственности за последствия некачественно выполненных работ.

Потребитель газа при допуске в квартиру газовика должен обращать внимание на служебное удостоверение специалиста, внимательно его прочитать. В удостоверениях персонала АО «ГАЗЭКС» обязательно есть фотография сотрудника, печать АО «ГАЗЭКС» и подпись руководителя.

При малейших сомнениях необходимо уточнять информацию по телефонам 04 или 104 с мобильных телефонов, по телефонам местных подразделений АО «ГАЗЭКС», контакты указаны в абонентской книжке. Сведения о работах газовиков всегда есть в управляющих компаниях. В случаях обмана потребителям необходимо обращаться в полицию.

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