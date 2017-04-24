Полиция взяла штурмом дом ювелирных разбойников в Челябинской области

Трое мужчин задержаны за серию разбойных нападений на ювелирные салоны Челябинска и Южноуральска — стоимость похищенного превышает миллион рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция в сопровождении бойцов Росгвардии штурмом взяла дом в Еткульском районе, где проживали отец и сын, которые, по версии следствия, в период 2015—2016 годов совместно с сообщником совершили ряд разбойных нападений на ювелирные салоны. Третьего участника преступлений задержали в Челябинске.

«По месту жительства подозреваемых были проведены обыски. От показаний все трое отказываются. Участникам ОПГ от 27 до 46 лет», — рассказал источник, близкий к следствию.

Возбуждены дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Мужчины арестованы. По предварительным данным, похищенные украшения дельцы успели сбыть.

Напомним, преступления совершались на территории Челябинска и Южноуральска. Подельники, закрывая лица шарфами и бейсболками, врывались с обрезом в ювелирные салоны, откуда, угрожая сотрудникам, уносили украшения.

Ольга Плеханова.