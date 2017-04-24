Прокуратура проводит проверку по факту обрушения породы в золотодобывающей шахте в Челябинской области
Челябинск. 24 апреля.
Челябинск. 24 апреля.
В сообщении уточняется, что под завалами оказались три подземных проходчика — 1969, 1986, 1989 годов рождения. Пострадавший 28-летний рабочий был госпитализирован с травмами нижних конечностей.
Обрушение на шахте «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) произошло в воскресенье утром на глубине 700 метров. В шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Два человека погибли, один пострадал.
Тело одного из двух горняков извлекли, поисковые работы второго еще продолжаются.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила