Прокуратура проводит проверку по факту обрушения породы в золотодобывающей шахте в Челябинской области

В сообщении уточняется, что под завалами оказались три подземных проходчика — 1969, 1986, 1989 годов рождения. Пострадавший 28-летний рабочий был госпитализирован с травмами нижних конечностей.

Обрушение на шахте «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) произошло в воскресенье утром на глубине 700 метров. В шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Два человека погибли, один пострадал.

Тело одного из двух горняков извлекли, поисковые работы второго еще продолжаются.