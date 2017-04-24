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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Сегодня стартует процесс по делу экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении крупной взятки

В Копейском городском суде Челябинской области сегодня, 24 апреля, начинается процесс по уголовному делу экс-главы города Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

На предварительном слушание будет решен вопрос о наличии либо отсутствии оснований для продления срока содержания обвиняемого под домашним арестом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Также по итогам предварительного слушания будет назначено судебное заседание.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в 2011—2014 годах за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, передачи иного имущества, а также в виде денег, на общую сумму 894 тыс. 224 руб.

Также, как считает следствие, он получил взятку 920 тыс. руб. за совершение действий, входящих в его полномочия, и за содействие при заключении с обществом договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

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