В Башкирии водитель на ВАЗ-2115 сбил семиклассника и отказался проходить медосвидетельствование

Его с травмами увезли в больницу. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Инспекторы ГИБДД составили административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.