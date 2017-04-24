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08:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии водитель на ВАЗ-2115 сбил семиклассника и отказался проходить медосвидетельствование

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ДТП произошло в Стерлитамаке ночью на улице Радищева. 29-летний местный житель за рулем ВАЗ-2115 сбил семиклассника. Предположительно, школьник шел по краю проезжей части.

Его с травмами увезли в больницу. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Инспекторы ГИБДД составили административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.

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