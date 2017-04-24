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08:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии произошел подъем уровня воды в реке Каран

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» 23 апреля в 16.00 поступило сообщение о том, в результате интенсивного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Каран, в Мелеузе.

По информации пресс-службы МЧС, подтоплены два дома, из них один — нежилой, а также 17 придомовых территорий по улицам Чкалова и С. Кудаша. Никто не пострадал. Все системы жизнеобеспечения функционируют в прежнем режиме. Эвакуация местных жителей, попавших в зону подтопления, не требуется, но в случае необходимости подготовлен один пункт временного размещения на базе профилактория «Родник» (г. Мелеуз, ул. Береговая, 2).

На месте находятся силы и средства от МЧС — две единицы техники и три человека.

В ведомстве напомнили, что в период половодья жителям необходимо собрать теплые непромокаемые вещи, запастись продуктами питания и водой на три дня.

«Ценные вещи и документы нужно положить в целлофановый пакет. Слушать информацию об уровне воды. Если нужна помощь, немедленно сообщить о случившемся по телефону спасателей и пожарных, с мобильного телефона — «101», — подчеркнули в МЧС.

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