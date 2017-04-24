В Уфе дети устроили фотосессию на краю высотной крыши

Пугающие кадры засняла одна из жительниц северной части города. Снимки она выложила в группу « ЧС Уфа ». По фотографиям понятно, что малолетние экстремалы забрались на самый край девятиэтажки. Подростки едва ли не свешиваются с крыши. Непонятно, как хулиганы смогли забраться на крышу, и почему родители не предупредили детей об опасности таких «забав».

В поисках идеального снимка уфимские подростки залезли на крышу высотки.

— Куда смотрят коммунальщики? Понятное дело, ребята молодые, хотят выделиться. Но надо ограждать их от опасности! — возмущается в комментариях одна из уфимских мамочек.

Редакция «Комсомолки» напоминает, что подобные развлечения смертельно опасны. Родители, обязательно поговорите с детьми на эту тему.