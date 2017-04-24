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11:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В колонию под Иркутском пытались провезти телефоны в бревне

Контрафакт был спрятан в специально выпиленном отверстии.

В колонии № 2 в городе Ангарс при осмотре лесовоза, который доставлял лесоматериалы для производственных нужд исправительного учреждения были обнаружены запрещенные предметы, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН по региону.

Девять сотовых телефонов, две сим-карты, две флеш-карты, четыре батареи для телефонов, четыре зарядных устройства и гарнитура были обнаружены в одном из березовых бревен, в специально выпиленном отверстии, говорится в сообщении.

Установлено, что запрещенные предметы таким оригинальным способом пытался провезти в ИК-2 житель города Усолье-Сибирское. Он работает водителем в одной из фирм Ангарска, обеспечивающей сырьем колонию, и самостоятельно изготовил отверстие в бревне.

В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по ст.19.12 КоАП РФ (передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы). Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.

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