В колонию под Иркутском пытались провезти телефоны в бревне

В колонии № 2 в городе Ангарс при осмотре лесовоза, который доставлял лесоматериалы для производственных нужд исправительного учреждения были обнаружены запрещенные предметы, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН по региону.

Девять сотовых телефонов, две сим-карты, две флеш-карты, четыре батареи для телефонов, четыре зарядных устройства и гарнитура были обнаружены в одном из березовых бревен, в специально выпиленном отверстии, говорится в сообщении.

Установлено, что запрещенные предметы таким оригинальным способом пытался провезти в ИК-2 житель города Усолье-Сибирское. Он работает водителем в одной из фирм Ангарска, обеспечивающей сырьем колонию, и самостоятельно изготовил отверстие в бревне.