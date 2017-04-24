В колонию под Иркутском пытались провезти телефоны в бревне
Контрафакт был спрятан в специально выпиленном отверстии.
Контрафакт был спрятан в специально выпиленном отверстии.
В колонии № 2 в городе Ангарс при осмотре лесовоза, который доставлял лесоматериалы для производственных нужд исправительного учреждения были обнаружены запрещенные предметы, сообщает
Девять сотовых телефонов, две
Установлено, что запрещенные предметы таким оригинальным способом пытался провезти в ИК-2 житель города
В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по ст.19.12 КоАП РФ (передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях