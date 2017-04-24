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10:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве более чем на 2 млн рублей завели в Таганроге

Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2 млн рублей возбуждено в Таганроге.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на торгового представителя одной из компаний города.

Установлено, что подозреваемый подготовил фиктивные заявки о поставке электроинструментов на сумму более 2 млн рублей. Полученным по этим документам товаром торговый представитель распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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