Дело о мошенничестве более чем на 2 млн рублей завели в Таганроге

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на торгового представителя одной из компаний города.

Установлено, что подозреваемый подготовил фиктивные заявки о поставке электроинструментов на сумму более 2 млн рублей. Полученным по этим документам товаром торговый представитель распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.