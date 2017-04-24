Дело о мошенничестве более чем на 2 млн рублей завели в Таганроге
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2 млн рублей возбуждено в Таганроге.
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2 млн рублей возбуждено в Таганроге.
Как сообщает
Установлено, что подозреваемый подготовил фиктивные заявки о поставке электроинструментов на сумму более 2 млн рублей. Полученным по этим документам товаром торговый представитель распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.