СКР: признаков насильственной смерти на телах погибших на свердловской пилораме нет

В ходе тушения были найдены тела троих человек, по предварительным данным, являвшихся работниками пилорамы. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, на место происшествия была направлена усиленная следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи и следователи-криминалисты.

«Предварительно установлено, что очаг возгорания имел место в бытовке, в которой находились трое указанных граждан. Точные причины возгорания, а также причины смерти погибших людей будут устанавливаться в ходе проверочных мероприятий, пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. По имеющимся предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется», — отметили в следствии.

Сейчас сотрудниками СКР во взаимодействии с МЧС и полицией проводится осмотр места происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в обстоятельствах произошедшего также разбираются прокуратура и МВД.